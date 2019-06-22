رياضة | محمود علاء رجل مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء رجل مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، محمود علاء مدافع المنتخب الوطني أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي حسمها الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح النسخة ٣٢ من البطولة.

ونجح محمود علاء في إفساد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي واستحق جائزة الأفضل بعدما ساهم في خروج الفراعنة بشباك نظيفة.

وحصل علاء على الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة والتى يقدمها الراعي الرئيسي للبطولة.