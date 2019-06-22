رياضة | ماذا قدم محمد صلاح أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمد صلاح أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد المنتخب المصري أول ثلاثة نقاط في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف في الجولة الأولي من دور المجموعات والتي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ما قدمه محمد صلاح على مدار الـ90 دقيقة:

خاض صلاح حتى الآن 90 دقيقة في مباراة واحدة، لم يسجل خلالها أي أهداف، سدد صلاح 6 تسديدات منهم 3 تسديدات على المرمى وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 72 %، حصل صلاح على تقييم بلغ 7 درجات.

يذكر أن مصر ستواجه الكونغو الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من البطولة وذلك في تمام العاشرة مساءً.