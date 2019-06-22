رياضة | موعد مباراة مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب المصري في تحقيق فوزا هاما على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف واحد مقابل لا شيء في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف المنتخب الوحيد لاعب الوسط محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول من اللقاء.

ورفع المنتخب المصري رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة تصدر بها المجموعة فيما تذيل منتخب " المحاربين " المجموعة برصيد لا شيء من النقاط فيما تقام السبت مباراة الكونغو الديمقراطية واوغندا لحساب نفس المجموعة.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاربعاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري فيما سيلاقي منتخب زيمبابوي نظيره الأوغندي في نفس اليوم.