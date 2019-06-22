رياضة | السيسي يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا بعد فوز المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا بعد فوز المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته الكبيرة بتنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 على الأراضي المصرية والتنظيم المشرف للبطولة.

وتابع الرئيس السيسي في تصريحات عبر قناة "تايم سبورتس"، "منذ بداية مسئوليتنا في رئاسة مصر كانت مهمتنا التطوير على كل المستويات ووضع مصر في أفضل مستوى بكل المجالات".

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وأكمل "تنظيم مصر لبطولة أمم افريقيا 2019 جزء من رئاسة مصر للاتحاد الافريقي لكرة القدم وريادتها".

وواصل "النظام الجديد للتذاكر سيكون قائم بعد البطولة وليس قاصرًا على أمم افريقيا 2019 فقط لكي يحضر الجمهور المباريات على صعيد الدوري بعد ذلك بشكل مريح ويستمتعوا باللقاءات".

وأضاف "حضور الجماهير المصرية لمباراة اليوم كان مميز على كل المستويات والتشجيع المثالي من البداية للنهاية، وأتمنى أن نشاهد نفس المشهد بكل مباريات أمم افريقيا".