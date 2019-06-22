رياضة | رئيس نادي الشيخ زايد: بطولة إفريقيا مصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الشيخ زايد: بطولة إفريقيا مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، بأداء لاعبي المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري علي نظيره الزيمبابوي بهدف لا شئ.

وأضاف أن لاعبي المنتخب قدموا عرضاً رائعاً يستحقون عليه التقدير ورسالة قوية للمنتخبات المشاركة بقوة الفراعنة واستعداداتهم للفوز بالبطولة، مضيفاً أن منتخبنا الوطني سوف يحصد البطولة.

ولفت الهواري، إلي أن مصر أبهرت العالم بدقة تنظيم البطولة وجمالها والافتتاح الرائع الذي أشاد به العالم أجمع ووجه رسالة لكل المغرضين والمتربصين أن مصر بلد الأمن والامان.

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ووجه الهواري الشكر لجميع القائمين علي تنظيم البطولة الرائعة موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرياضة المهندس أشرف صبحي، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال إن الجماهير المصرية ضربت أروع الأمثلة في التشجيع المثالي ورسمت صورة حضارية أمام العالم والحضور الجماهيري أعاد الروح والبهجة لكرة القدم المصرية.

ودعا رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، لمؤازرة المنتخب المصري في المباريات القادمة من أجل الحصول علي اللقب الإفريقي الثامن خاصة أن البطولة علي أرض مصر ونمتلك مؤهلات البطل ولدينا لاعبين علي أعلي مستوي وجهاز فني كبير، ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية للفوز بالبطولة .

وأوضح الهواري، أن نادي الشيخ زايد استقبل جميع الاعضاء لمشاهدة المباراة الافتتاحية وقدم الحضور شكلاً مثالياً لتشجيع المنتخب المصري وحبهم لوطنهم الغالي.