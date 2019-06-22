رياضة | "تريزيجيه" يقود منتخب مصر للفوز على زيمبابوي في افتناح بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تريزيجيه" يقود منتخب مصر للفوز على زيمبابوي في افتناح بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد محمود حسن "تريزيجيه" منتخب مصر لتحقيق فوز شاق على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة بافتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩.

ويدين منتخب مصر بهذا الفوز للاعبه محمود "تريزيجيه" والذي أحرزه في الدقيقة ٤١ من عمر المباراة.

الشوط الأول

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف، وفي الوسط أشرك طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد وأمامه الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح ومروان محسن.

بداية المباراة كانت من جانب المنتخب الوطني والذي ظهر ضاغطا ضاغطا منذ الدقائق، حيث محمد صلاح كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء تصدى لها سيباندا حارس زيمبابوي، ثم كرة أخرى من تريزيجيه أبعدها دفاع الضيوف عن مرماه.

في الدقيقة الخامسة كانت أول المحاولات الهجومية لمنتخب زيمبابوي بعدما مرر خاما بيليات الكرة بينية ميشويكي الذي انقض عليه محمود علاء مدافع مصر محولا الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن عمل رائع بين الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومروان محسن مرر الاخير الكرة إلى صانع ألعاب بيراميدز ليسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس زيمبابوي ببراعة لتصل الكرة إلى أيمن أشرف سددها بعيدا عن المرمى.

ومن هجمة مرتدة انطلق خاما بيليات ومرر الكرة إلى كارورا لكن دفاع مصر أفسد خطورة هذه الهجمة في الدقيقة ١٠.

وانطلق محمد صلاح من الناحية اليمنى ليمرر الكرة إلى المحمدي الذي بدوره لعب الكرة داخل منطقة الجزاء لتجد قدم عبد الله السعيد ويسدد كرة قوية في الدقيقة ١٢ لكنها علت عارضة حارس زيمبابوي بقليل ومهدارا فرصة هدف محقق لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة ١٧ مرر عبد الله السعيد كرة طولية متقنة إلى محمد صلاح الذي استقبل الكرة بشكل رائع وراوغ لونجا ظهير أيسر زيمبابوي ليسدد الكرة فوق عارضة سيباندا حارس الضيوف بسنتميترات قليلة.

وارتكب أحمد المحمدي خطأ في الدقيقة ١٩ لتصل الكرة إلى كارورو مهاجم المنتخب الزيمبابوي، لكن دفاع لاعبو منتخب مصر أبعد الكرة، لينطلق المحمدي ويمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، لم يجد من يضعها داخل الشباك، وتضيع فرصة على منتخب مصر.

وسدد أيمن أشرف كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٣ بعدما وصلته من أقدام مدافعي زيمبابوي لكن تصويبه مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الضيوف.

واستمر ضغط منتخب مصر على دفاعات زيمبابوي حيث مرر محمد صلاح كرة عرضية في الدقيقة ٢٤ لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل إلى عبد الله السعيد.

ومن هجمة منظمة وبعد عدة تمريرات مميزة لمنتخب زيمبابوي وصلت الكرة إلى موسانا الذي سددها قوية لكن محمود علاء ارتمى أمامها لترتطم بجسده وتبعتد عن منطقة جزاء منتخب مصر.

وتسلم محمود تريزيجيه الكرة من الناحية اليسرى ليمررها متقنة في الدقيقة ٣٠ إلى محمد صلاح الذي حاول مراوغة لونجا ظهير أيسر زيمبابوي لكنه اختر التسديد على المرمى لكن كرته وصلت سهلة بين أحضان الحارس سيباندا.

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وهدأ "رتم" المباراة لمدة ١٠ دقائق لم تشهد أي خطورة على كلا الحارسين، حتى جاءت الدقيقة ٤١ عندما انطلق محمود حسن "تريزيجيه" مرواغا مدافع زيمبابوي وسدد الكرة داخل الشباك معلنا الهدف الأول لمنتخب مصر، ومطلقا الفرحة في المدرجات الممتلئة بالجماهير.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون أي جديد لينتهي هذا الشوط بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.

الشوط الثاني

الشوط الثاني بدأ بضغط مكثف من لاعبي منتخب مصر بحثا عن الهدف الثاني حسث سدد محمود حسن "تريزيجيه" كرة قوية في الدقيقة ٤٧ حولها سيباندا إلى ركلة ركنية.

وتعرض تريزيجيه لعرقلة على حدود منطقة جزاء زيمبابوي لكن الكاميروني أليوم رفض احتساب الكرة ركلة حرة مباشرة وطلب باستئناف اللعب دون أي خطأ.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لزيمبابوي بعد منتصف الملعب من الناحية اليمنى نفذها بيليات داخل منطقة الجزاء، لكنها وصلت سهلة ليد محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

وفي الدقيقة ٥٨ مرر أحمد المحمدي الكرة داخل منطقة الجزاء ليستقبلها مراون محسن ويسددها لكن قدمه ارتطمت بحارس زيمبابوي ويحتسبها حكم المباراة ضربة حرة مباشرة.

ومع حلول الدقيقة ٦٠ قرر أجيري اللجوء إلى دكة البدلاء بالدفع بوليد سليمان بدلا من مراون محسن، مع الاعتماد على محمد صلاح في مركز رأس الحربة الصريح.

وواصل منتخب مصر ضغطه على مرمى الضيوف حسث مرر محمود تريزيجيه بينية رائعة لمحمد صلاح خلف دفاعات زيمبابوي لكن لاعب ليفربول الإنجليزي سدد الكرة سهلة ليبعدها حارس المرمى سيباندا إلى ركلة ركنية.

وسدد مونتيسي كرة قوية من مسافة بعيدة لتمر بسلام على مرمى منتخب مصر، ويجري أجيري التغيير الثاني بعدها في الدقيقة ٧٠ بإشراك عمرو وردة بدلا من عبد الله السعيد في تغيير الغرض منه تنشيط الناحية الهجومية.

وفي الدقيقة ٧٧ وصلت الكرة إلى كارورو مهاجم زبميابوي على حدود منطقة جزاء منتخب مصر ليسددها قوية لكن محمد الشناوي تصدى لها، ليضطر سيباندا حارس الضيوف مغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ويحل زميله شيبيسيز بدلا منه، ثم يجري أجيري تغييره الأخير بإشراك نبيل عماد "دونجا" بدلا من محمود "تريزيجيه" أحد أفضل لاعبي المباراة، في تغيير الهدف منه تأمين نتيجة اللقاء.

وفي الدقيقة ٨٧ انطلق محمد صلاح خلف دفاعات زيمبابوي فبدلا من تمرير الكرة لزميله عمرو وردة سددها بين أحضان الحارس البديل شيبيزيس.

ورد شاوبيهوا لاعب زيمبابوي بتمريرة رائعة على رأس روسيكي داخل منطقة الجزاء لكنه سددها أعلى عارضة الشناوي.

واحتسب حكم اللقاء الكاميروني أليوم ٤ دقائق كوقت بدل ضائع، لم يشهد أي جديد لينتهي البقاء بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

وبهذا الفوز حصد منتخب مصر أول ٣ نقاط في مشواره بالبطولة ليحتل صدارة المجموعة الأولى، فيما بقي منتخب زيمبابوي بدون أي نقطة.