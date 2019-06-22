اونلاين | كورة اون لاين HD مشاهدة مصر وزيمبابوي بث مباشر Afcon2019 جودة عالية بدون تقطيع

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ث مباشر مصر ضد زيمبابوي إفتتاح Afcon2019 جودة عالية بدون تقطيع

أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارة إنطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي تقام على أرض الكنانة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ويمكن لزوار الخليج 365 الرياضي متابعة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي على روابط البث المباشر الخاصة بكورة أونلاين Kora Online وكورة لايف Kora Live.

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كما يمكن متابعة مباراة مصر ضد زيمبابوي على روابط الأسطورة لايف Ostora Live وروابط بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD حيث نجح الفراعنة في إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدف واحد مقابل لا شيء أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجه.

كورة جول Kora Goal تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى.

كما يمكنكم أيضاً متابعة المباراة من خلال تردد قناة تايم سبورتس إتش دي والتي أعلنت عنها شركة إعلام المصريين لتسهيل متابعة المباريات على الهواء مباشرةً جودة عالية إتش دي بدون تقطيع.