اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس افريقيا توتال مصر 2019 بث المباشر عبر beIN SPORTS مفتوحة يلا شوت

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kora live مباراة مصر وزيمبابوي كورة أونلاين- يلا شوت، حيث يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف، وفي خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد، وفي خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه، شاهد بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي كورة أونلاين عبر رابط البث المباشر على موقعنا بدون تقطيع.

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