اونلاين | رابط متعدد الجودات: مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر SALAH GOAL يلا شوت ماتش مصر بدون تقطيع بي ان سبورتس المفتوحة

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يستضيف منتخب مصر نظيره زيمبابوي على استاد "القاهرة الدولي" في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي انطلقت في تمام العاشرة مساء الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، بحضور جماهير كثيف وبتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكوكبة من رجال الرياضة حول العالم.

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بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي كورة لايف كورة ستار، حيث يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف، وفي خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد، وفي خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه، شاهد بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي كورة أونلاين عبر رابط البث المباشر على موقعنا بدون تقطيع.

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