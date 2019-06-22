اونلاين | كورة لايف HD EGYPT مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط اون لاين مصر koora youtube الشوط الثاني 1-0

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شهد استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة الموافق 21/6/2019 حضوراً جماهيرياً كبيراً حيثُ يواجه منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح نظيره زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي الفراعنة مع زيمبابوي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة مصر مع زيمبابوي في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ويدخل خافيير أجيري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد أيمن

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن

وتقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي في المباراة الافتتاحية من بطولة كس الأمم الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورت ماكس المشفرة ولكن يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة مجاناً من خلال قناة تايم سبورت.