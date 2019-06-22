اونلاين | بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي egypt vs zimbabwe يلا شوت مشاهدة مباراة مصر Africa Cup رابط MohamMed salah

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تابع معكم الآن بداية الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في المباراة التي تجمعهم يف افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوى فى إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بتقدم مصر بهدف دون رد.
وجاء أداء الفراعنة متوسط طيلة الشوط الأول، ولايوجد سوى محاولة واحدة من محمد صلاح والأخرى من مروان محسن.
وجاء الهدف عن طريق اللاعب محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 40 بعد تسديدة من الجانب الأيسر سكنت شباك حارس زيمبابوى.
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وجاء أداء الفراعنة متوسط طيلة الشوط الأول، ولايوجد سوى محاولة واحدة من محمد صلاح والأخرى من مروان محسن.
وجاء الهدف عن طريق اللاعب محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 40 بعد تسديدة من الجانب الأيسر سكنت شباك حارس زيمبابوى.
ويذكر أن مصر تقع بالمجموعة الأولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.
مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي الآن بث مباشر كورة اون لاين
تابعوا الان مباراة مصر وزيمبابوي في البث المباشر، سجل تريزيجيه الهدف الاول للفراعنة من تسديدة صاروخية سكنت شباك زيمبابوي.