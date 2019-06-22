الان تتابع مصر تخطف زيمبابوي بهدف في افتتاح #أمم_أفريقيا #شجع_مصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 1-0 في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ويتصدر الفراعنة الكبار ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط.

أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 41.

بدأ اللقاء بضغط مصرى على دفاعات زيمبابوي وحصل طارق حامد على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية عقب تعرضه إلى العرقلة ومرر محمد صلاح كرة داخل منطقة الجزاء نجح فى إبعادها حارس المرمى إلى ضربة ركنية.

وتألق سيماندا حارس زيمبابوى فى الدقيقة الثالثة بعدما سدد مروان محسن كرة برأسه يبعدها حارس المنافس إلى ضربة ركنية فى الدقيقة الثالثة وسيطر الفراعنة الكبار على منتصف الملعب حتى الدقيقة الخامسة.

وأبعد فى الدقيقة الخامسة أحمد حجازى إحدى الكرات العرضية إلى ضربة ركنية وسدد خاما بليات الكرة برعونة فى الدقيقة السادسة تمر إلى جوار محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر.

قاد محمد صلاح فى الدقيقة التاسعة هجمة عنترية ومرر الكرة إلى عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء سددها بقوة وتصدى لها حارس المنافس وترتد إلى تريزيجيه ليسددها بقوة تعلو العارضة وأضاع عبدالله السعيد فى الدقيقة الحادية عشر فرصة هدف أول محقق بعد تلقيه تمريرة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء سددها أعلى العارضة.

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وتعرض مونيتشى لاعب زيمبابوى فى الدقيقة 13 إلى الإصابة ما اضطر الحكم الكاميرونى نينيانت إلى إيقاف المباراة لحين خضوع اللاعب إلى العلاج ونجح محمد صلاح فى خطف الكرة من مدافع المنافس فى الدقيقة 16 وسدد الكرة تعلو عارضة حارس المرمى.

نجح محمود علاء فى الدقيقة 24 فى التصدى لإحدى الهجمات الخطيرة عقب تسديد لاعب زيمبابوى كرة قوية يبعدها مدافع الفراعنة بقدمه بعيدا عن منطقة الجزاء.

تلاعب محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 41 بدفاعات المحاربين ومرر الكرة إلى أيمن أشرف أمام منطقة الجزاء وتعود إليه الكرة مجددا، وراوغ دفاعات زيمبابوى وسدد الكرة بقوة تسكن الشباك معلنا عن الهدف الأول وتعرض مروان محسن فى الدقيقة 45 إلى إصابة قوية إثر إصطدام رأسه بمدافع المنافس.

شكل محمد صلاح خطورة مع بداية الشوط الثاني على الخطوط الخلفية للمنافس ونجح محمود علاء فى الدقيقة 47 فى إفشال إحدى الكرات الخطيرة وسدد تريزيجيه كرة صاروخية فى الدقيقة 49 تتحول إلى ضربة ركنية.

وقاد مروان محسن فى الدقيقة 57 هجمة وتسلم كرة داخل منطقة الجزاء فشل فى اللحاق بها وتعرض الحارس الزيمبابوي إلى الإصابة ولجأ المكسيكى خافيير آجيرى مدرب الفراعنة الكبار فى الدقيقة 60 إلى الدفع بـ الحاوى وليد سليمان بديلا عن مروان محسن من أجل تفعيل النواحى الهجومية.

تصدى فى الدقيقة 65 حارس زيمبابوى لكرة خطيرة سددها محمد صلاح بقوة وتتحول إلى ضربة ركنية وحل فى الدقيقة 70 عمرو وردة بديلا عن عبدالله السعيد واضطر فى الدقيقة 76 حكم اللقاء الى إيقاف المباراة بعد تعرض سيماندا حارس منتخب زيمبابوى إلى الإصابة وخضوعه إلى العلاج.

اضطر فى الدقيقة 80 مدرب زيمبابوى إلى الدفع بالحارس البديل شيمنكيكى بديلا عن سيماندا الذى تعرض للإصابة بعد احتكاكه بمروان محسن فيما دفع مدرب الفراعنة فى الدقيقة 81 باللاعب نبيل دونجا بدلا من محمود حسن تريزيجيه.