الامارات | خالد بدرة: قرار انضباطي وراء استبعاد معلول من قائمة تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدرة: قرار انضباطي وراء استبعاد معلول من قائمة تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم السابق لمنتخب تونس خالد بدرة، إنه متفائل بقدرة «نسور قرطاج» على تحقيق نتائج مميزة في البطولة الإفريقية، وكشف في تصريحات صحافية أن «قراراً انضباطياً كان وراء استبعاد النجم التونسي علي معلول من قائمة المنتخب في النهائيات الإفريقية». وأبدى بدرة ثقته بكفاءة وخبرة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ألان جيراس، وقال: المدرب يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الإفريقية. وأشار إلى أن استبعاد علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري، بسبب الانضباط من وجهة نظر المدرب، بعد أن رفض الجلوس على الدكة خلال المباراة الودية الأخيرة لتونس. في جانب آخر، اعتبر أن نجم الزمالك المصري، فرجاني ساسي قادر على تقديم الإضافة الكبيرة لتونس.

وفي جانب آخر، أبدى حارس المنتخب التونسي ونادي الترجي معز بن شريفية اعجابه باستاد السويس، الذي سيحتضن مباريات «نسور قرطاج» ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ووصل المنتخب التونسي الأربعاء إلى مصر، وأجرى أولى حصصه التدريبية أول من أمس على استاد السويس. وقال بن شريفية في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم «بدأنا النهائيات بشكل رسمي. الرحلة من تونس كانت طويلة لكن كان هناك متسع من الوقت لاستعادة جاهزيتنا».

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وتابع الحارس «فاجأنا الملعب كان ممتازاً والعشب أيضاً، حتى الآن الظروف جيدة».

لكن بن شريفية حذر من الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات البطولة. وأوضح قائلاً «عند استخدام كرة جديدة يتجه التفكير دائماً الى المهاجمين قبل الحراس. الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 متراً».

وأضاف الحارس «سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى. أعتقد أن حراس المرمى الثلاثة سيكونون نقطة قوة المنتخب في هذه البطولة».

ولم يتخذ المدرب الفرنسي ألان جيراس قراره بشأن الحارس الأول للمنتخب التونسي، حيث شارك الحراس الثلاثة فاروق بن مصطفى ومعز حسان ومعز بن شريفية في المباريات الودية الإعدادية. وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس وانغولا ومالي وموريتانيا.