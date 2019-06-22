الامارات | أروابارينا باقٍ مع شباب الأهلي.. ولوفانور مستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا باقٍ مع شباب الأهلي.. ولوفانور مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، محمد أحمد حمدون، أنه لا توجد أي مشكلة في استمرار المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال حمدون في تصريحات صحافية، إن الأرجنتيني أروابارينا مستمر مع الفريق، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله بشأن وجود مشكلة مع المدرب، أنباء غير صحيحة، وإنه يتم التواصل بصورة مستمرة مع المدرب لحسم جميع الأمور الخاصة بتجهيز الفريق للموسم المقبل.

وحول تحديد أسماء اللاعبين الأجانب، الذين سيتم التعاقد معهم، واستمرار المولدوفي لوفانور هنريكي، ورحيل الأرجنتينيين ماورو دياز وإيمليانو فيكيو، والإكوادوري جيمي أيوفي، قال: «لوفانور حتى الآن مستمر مع الفريق، وقد طرح المدرب أروابارينا تصوراته بشأن احتياجات الفريق في الموسم المقبل، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وسيتم التعاقد مع اللاعبين الأجانب لشغلها».

أما بالنسبة إلى اقتراب الأرجنتيني لوكاس مينوسي، من الانضمام إلى شباب الأهلي قادماً من تايغر الأرجنتيني، قال: «تم تداول العديد من الأسماء في وسائل الإعلام، وربطها بالانضمام إلى الفريق، إذ إن هناك أسماء صحيحة، وأخرى لم يتم التفاوض معها»، بينما علق على الدخول في مفاوضات مع المهاجم السوري عمر خريبين، الذي يلعب حالياً في الهلال السعودي، قائلاً: «هو من الأسماء المطروحة، إلى جانب أسماء أخرى يتم المفاضلة بينها».

وتحدث المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي عن تفاصيل معسكر «فرسان دبي» استعداداً للموسم المقبل، وقال: «تقرر أن تبدأ فترة الإعداد في 10 يوليو المقبل، من خلال تجمع داخلي في دبي، قبل أن تبدأ المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، بالسفر إلى سلوفاكيا في 13 يوليو حتى 29 من الشهر نفسه، ثم سيخوض الفريق الفترة الثانية من المعسكر بالسفر إلى إسبانيا، والاستمرار هناك حتى 10 أغسطس».

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وتابع: «سنخوض خمس مباريات خلال فترة الإعداد، ولكن لم يتم تحديد أسماء الفرق حتى الآن، والاستقرار على تواريخ إقامة هذه المباريات، إذ إننا سنلعب أربع مباريات خلال المعسكرين، على أن نخوض مباراة ودية في دبي، قبل بدء الموسم الجديد بمواجهة العين في كأس الخليج العربي».

وعن طموحات وتطلعات شباب الأهلي في الموسم المقبل، قال حمدون: «من الطبيعي وفقاً للإمكانات التي يمتلكها النادي، سواء الفنية أو من الجوانب كافة، سيكون الفريق منافساً على جميع البطولات، وإذا تحدثت بشيء مختلف عن ذلك، فلن يكون كلامي واقعياً، خصوصاً أن شباب الأهلي حل ثانياً في دوري الخليج العربي، في الموسم الماضي، وحققنا الفوز ببطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة».

وأشاد حمدون بمراسم إجراء قرعة بطولتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وقال: «القرعة جاءت بسيطة، وكان أمراً إيجابياً أن نشاهد السلاسة والسهولة في إجراء القرعة، بينما كانت مبادرة طيبة من لجنة دوري المحترفين بدعوة عدد من أبطال المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص للمشاركة في مراسم سحب القرعة، تأكيداً على مشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات كافة، ونشكرهم عليها».

وختم مشرف الفريق تصريحاته بالتأكيد على أن القرعة كانت جيدة بالنسبة إلى شباب الأهلي، الذي سيبدأ مشواره في الدوري خارج أرضه بمواجهة حتا، والأمر نفسه باللعب خارج أرضه أمام العين في كأس الخليج العربي، وقال: «نتمنى أن نبدأ الموسم بشكل جيد، لأن ذلك يؤثر بصورة إيجابية في الفريق، خصوصاً أننا في الموسم الماضي تأثرنا سلباً بخسارة العديد من النقاط في الجولات الأولى من الدوري، لذلك نأمل أن تكون البداية مختلفة، وأفضل في الموسم المقبل».

«فرسان دبي» يستعد للموسم المقبل في سلوفاكيا وإسبانيا.