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الامارات | مشاركة الجزائر قانونية بأمر «الكاس»

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّت محكمة التحكيم الدولية «كاس»، ومقرها سويسرا قانونية مشاركة المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا، بعد أن رفضت استئنافاً تقدم به الاتحاد الغامبي، ضد الاتحاد الإفريقي والاتحاد التوغولي حول عدم إلغاء نتائج توغو في التصفيات، الأمر الذي لو قبل لكان يعني مشاركة غامبيا بدلاً عن الجزائر في النهائيات.

وأكدت وسائل إعلام في الجزائر خبر رفض «كاس» للاستئناف الغامبي، لتؤيد المحكمة القرار الذي سبق واتخذته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي، بعد أن رفضت إلغاء نتائج منتخب توغو بسبب مشاركة جيمس أولفادي في المباريات بشكل غير قانوني كما تدعي غامبيا والتي تقول إن أولفادي مواطن نيجيري. وكانت غامبيا تأمل في إلغاء نتائج توغو في المجموعة الرابعة بالتصفيات، وبالتالي خصم ست نقاط من الجزائر الفائزة على توغو ذهاباً وإياباً، وحتى تتأهل هي بـ11 نقطة، وبنين وصيفاً بـ10.

غامبيا كانت

تراهن على إلغاء

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نتائج توغو

في التصفيات

حيث تدعي أن

الأخيرة أشركت لاعباً

بطريقة غير قانونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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