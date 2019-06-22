الامارات | جولة رباعي العين تصل ألمانيا بعد النمسا وإيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة رباعي العين تصل ألمانيا بعد النمسا وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعبو فريق العين خالد عيسى وأحمد برمان ومحمد بوسندة ومحمد أحمد، رحلتهم السياحية عبر أوروبا التي بدؤوها منتصف، الأسبوع الماضي، للاستفادة من إجازة نهاية الموسم، قبل الالتحاق مجدداً بالعين، وكانت جولة الرباعي بدأت من النمسا قبل أن يتوجهوا إلى إيطاليا وصولاً إلى ألمانيا، استعداداً للعودة إلى الدولة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للالتحاق بتحضيرات الزعيم للموسم الجديد الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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