الامارات | الغينيون يراهنون على كيتا في اختبار مدغشقر

شكرا لقرائتكم خبر عن الغينيون يراهنون على كيتا في اختبار مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب مدغشقر لتسجيل ظهوره الأول في بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك عندما يواجه نظيره الغيني باستاد الإسكندرية اليوم في مستهل مبارياتهما في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لنسخة المسابقة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ويمتلك غينيا، الذي يشارك للمرة الـ12، الحظوظ الأوفر لحصد النقاط الثلاث، بالنظر إلى فارق الخبرات والمهارات التي يتمتع بها لاعبوه مقارنة بلاعبي منتخب مدغشقر.

وتراهن جماهير غينيا على لاعب الوسط الشاب نابي كيتا، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الذي مازال يسابق الزمن للحاق بمباراة اليوم، بعد تعرضه للإصابة مع الفريق الأحمر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ شهر مايو الماضي.

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وكان البلجيكي بول بوت مدرب غينيا، أكد في أكثر من مناسبة، أن كيتا سيكون جاهزاً في الوقت المناسب لخوض غمار البطولة مع الفريق.

وصعد مدغشقر للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة للبطولة، خلف المنتخب السنغالي، الذي نال الصدارة.