الامارات | إيتو: «الأسود» المرشح الأول للقب الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو: «الأسود» المرشح الأول للقب الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالف صامويل إيتو النجم التاريخي للكرة الإفريقية، الترشيحات التي لا تضع منتخب بلاده الكاميرون بين المنافسين البارزين على لقب الكأس الإفريقية التي تُقام في ضيافة مصر حتى 19 يوليو المقبل، وقال في تصريحات صحافية: «واثق بأن الكاميرون ستحافظ على إنجازها في 2017 وتحرز اللقب، لأنها في نظري المرشح الأول».

في المقابل، تضع الترشيحات منتخبات أخرى على غرار البلد المضيف مصر، والمنتخب المغربي والنيجيري وساحل العاج والسنغال، خصوصاً في ظل تواضع نتائج الكاميرون في آخر سنتين.

وجاء حديث مهاجم برشلونة السابق في مقابلة مع «رويترز»، على هامش مشاركته في معرض لمقتنيات خاصة بالليغا في القاهرة برفقة النجم السابق لريال مدريد موريانتس، وقال: «الكاميرون هي المرشحة الأولى للقب». وأضاف إيتو «تملك الكاميرون كل المقومات التي تؤهلها للدفاع عن اللقب، والعديد من اللاعبين الجيدين مثل ثلاثي الهجوم مكسيم شوبو موتينج وكارل توكو إيكامبي وكلينتون نجي». وبصفته سفيراً للدوري الإسباني، قال إيتو إنه يرحب بانضمام صلاح إلى «الدوري الأفضل في العالم»، لكنه أضاف مازحاً «يجب أن يلعب في برشلونة لأنني أشجع البارسا». ويرى إيتو أن النسخة الجديدة بعد زيادة عدد الفرق إلى 24 فريقاً، ستكون الأقوى. وأوضح: «زيادة عدد الفرق سيجعلها البطولة الأقوى، وأتوقع حدوث مفاجآت من فرق مثل بنين وموريتانيا».

إيتو يتمنّى انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني.