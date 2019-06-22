الامارات | مصر تبدأ مشوارها الإفريقي بالفوز على زيمبابوي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ مشوارها الإفريقي بالفوز على زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، بالفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة الإفتتاحية للبطولة التي اقيمت في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي شهد حفل افتتاح البطولة الأكبر في تاريخها حيث تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخباً، ونجح نجوم المنتخب المصري في حسم الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب المتألق محمود تريزيغيه، بمهارة فردية رائعة بالدقيقة 41.
سيطر المنتخب المصري على الشوط الأول بينما قل الأداء تدريجياً في الشوط الثاني ليخرج المنتخب المصري بالأهم وهو الفوز وتصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو والمنتخب الأوغندي.
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