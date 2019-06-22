شكرا لقرائتكم محمود علاء: سعيد بلقب أفضل لاعب فى افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود علاء نجم دفاع منتخب مصر وأفضل لاعب في مباراة زيمبابوي، إنه سعيد للغاية بفوزه بجائزة أفضل لاعب وسعيد أكثر بفوز المنتخب بأول ٣ نقاط والحصول على دفعة قوية، مشيرا إلى أن الفريق يسعى للقب والفوز في النهاية.

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علاء قال إنه لم يكن يحزن لاستبعاده في المباريات الماضية مع المنتخب وكان يحفز نفسه والعمل على تطوير مستواه وهى ما حدث وعاد وبات لاعبا أساسيا، معبرا عن شكره لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين وكذلك ملايين الجماهير التي وقفت بجوار الفريق.

علاء تحدث عن إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي مؤكدا أن من يرتدي قميص المنتخب يكون الأفضل في مركزه وحجازي لاعب رائع وكذلك محمود الونش والكل على قدر المسئولية ومن لا يشارك سيكون الجميع خلفه لدعمه والفريق هدفه الرئيسي هو الفوز والتتويج في النهاية باللقب يوم ١٩ يوليو المقبل.