شكرا لقرائتكم الرئيس السيسي يعد برجوع الجماهير فى باقى مباريات الدورى والكاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوز مصر على زيمبابوي في تصريحات على قناة "تايم سبورتس" عن أنه فخور بالجماهير و التزامها و المنظر الرائع الذي حدث اليوم.
وقال: "احنا بنعمل كل دة علشان الشباب وبوعدكم ان شاء الله لو الجماهير التزمت فى باقى ماتشات البطولة بالمنظر المحترم شوفناه النهاردة هنرجع الجماهير فى باقى ماتشات الدورى والكاس".
وأكمل: "بطولة كأس الأمم الأفريقية فرصة لحضور الجماهير بالشكل دا في جميع البطولات المصرية و نرجع نشوف تاني المنظر اللي وحشنه كلنا، و مبروك للشعب المصري على الفوز الليلة".
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