شكرا لقرائتكم الرئيس السيسي يعد برجوع الجماهير فى باقى مباريات الدورى والكاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوز مصر على زيمبابوي في تصريحات على قناة "تايم سبورتس" عن أنه فخور بالجماهير و التزامها و المنظر الرائع الذي حدث اليوم.

وقال: "احنا بنعمل كل دة علشان الشباب وبوعدكم ان شاء الله لو الجماهير التزمت فى باقى ماتشات البطولة بالمنظر المحترم شوفناه النهاردة هنرجع الجماهير فى باقى ماتشات الدورى والكاس".

وأكمل: "بطولة كأس الأمم الأفريقية فرصة لحضور الجماهير بالشكل دا في جميع البطولات المصرية و نرجع نشوف تاني المنظر اللي وحشنه كلنا، و مبروك للشعب المصري على الفوز الليلة".