فردريك ماسارا مديراً رياضياً في ميلان الإيطالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الجمعة تعيين فريدريك ماسارا كمدير رياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أيام من تعيين مالديني وبوبان في الإدارة.
ومن المقرر أن يقوم ماسارا بتقديم تقريره مباشرة إلى باولو مالديني مدير التطوير الاستراتيجي في المجال الفني للنادي.
وبعد اعتزال ماسارا كرة القدم اتجه في البداية للعمل كمدرب مساعد، ثم عمل كإداري في باليرمو ثم روما، قبل أن يحصل على رخصة المدير الرياضي في مايو 2011، وتم تعيينه مديرا رياضيا في روما في 2016 قبل أن يبدأ مغامرة جديدة بداية من أغسطس 2017 حتى مارس 20198 ليعمل كمشرف على الكرة في فريق جيانغسو سونينغ.
وفي يونيو 2018 عاد لروما في منصب منسق في المجال الفني ليتولى بعد ذلك منصب المدير الرياضي مرة أخرى. وعلق مالديني قائلا: سعداء للترحيب بانضمام فريدريك في فريق عملنا. بفضل استعداداته وجديته واحترافه سيكون إضافة للنادي.
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