شكرا لقرائتكم موريانتس: تدريب الريال سهل.. وثنائي ليفربول يستحق الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح فرناندو موريانتس، لاعب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، أن تدريب الفريق الملقب بـ"الملكي" يعد سهلاً نظراً لكثرة المواهب الشابة، مضيفا بأن على البلجيكي هازارد أن يعمل بجهد مكثف للتألق مع الريال.

وقال موريانتس خلال مقابلته مع "العربية": منتخب إسبانيا عانى من تراجع بالسنوات الأخيرة بعد تحقيق كأس العالم ولقبين في كأس أوروبا، ولذلك بدأنا في تغييرات أقرب إلى ثورة صغيرة مع تواجد لاعبين شباب لكنهم بحاجة للنضج، وتكرار النجاح فقط مسألة وقت، لأننا نملك لاعبين كبارا يملكون الموهبة وأعتقد أنه مستقبلا سنحقق من جديد نجاحات كبيرة.

وأضاف حول صفقات الريال وقال: يجب أن تكون صفقات الصيف الحالي كافية ولا ننسى أن ريال مدريد لديه في تشكيلته لاعبون كبار، وإذا أضفنا لهم الجدد مثل هازارد وميندي ورودريغو سأكون متفاجئا لو كرر ريال مدريد ما حدث بالموسم الماضي بدون نيل لقب كبير. وأرى أن تدريب ريال مدريد سهل مقارنة بفرق أخرى.. والآن يمتلكون حافزا كبيرا للموسم المقبل من أجل تحقيق ألقاب، وأنا مقتنع بأن تدريب ريال مدريد ليس بالصعب نظرا لجودة اللاعبين عنده".

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وحول صفقة هازارد، زاد موريانتس :يجب الانتظار بأن يتأقلم هازارد جيدا مع ريال مدريد، بلا شك فإن البلجيكي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن مسألة التنافس الثنائي مع ميسي تحتاج للوقت، لأن لاعب برشلونة متواجد لسنوات عديدة في ناديه وأثبت للجميع نوعيته المتميزة.

وامتدح موريانتس ثنائي ليفربول المصري والسنغالي مشيرا إلى أحقيتهما بالفوز بالكرة الذهبية: أعتقد أن صلاح وساديو ماني منافسان على الكرة الذهبية، نالا وصافة الدوري الإنجليزي وحققا دوري أبطال أوروبا، كل ذلك يجعلهما أبرز مرشحين لتحقيق هذه الجائزة الكبيرة".

وأكد موريانتس أن فالنسيا وأتاتيكو مدريد من الأندية التي من الممكن أن تنافس على الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وقال: أعتقد أن كلا من فالنسيا وأتلتيكو مدريد يعتبران أيضا من المرشحين لتحقيق لقب الليغا، طبعا ريال مدريد وبرشلونة دوما في القمة لكن شاهدنا فالنسيا يقدم موسما مميزا وينال الكأس، والجميع يعلم أنه واحد من الفرق التي يجب أن تتواجد في أعلى الترتيب مع نهاية الموسم.