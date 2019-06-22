الكاميرون كادت تنسحب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف موقع «ديلي أدفينت»أن لاعبي منتخب الكاميرون رفضوا السفر إلى مصر قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمشاركة في النهائيات.

وكشف الموقع أن لاعبي الكاميرون رفضوا السفر، قبل الاتفاق على مكافآت المشاركة في البطولة، حيث يسعون لرفع قيمة المكافأة من 28 ألف إسترليني (المقدمة من وزارة الرياضة الكاميرونية) إلى 57 ألف إسترليني.

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وفوض الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، نجم المنتخب السابق، من أجل إقناع اللاعبين بفض الإضراب والسفر إلى مصر.

ووصل وزير الشباب والرياضة في الكاميرون أمس إلى مصر لمؤازرة منتخب بلاده، ما أكد على انتهاء الأزمة.

وتلعب الكاميرون في فرق المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا والتي تضم منتخب بنين إلى جانب منتخبي غانا وغينيا بيساو.