«بلو بوينت» و«مسار» أمل الإمارات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتقدم نجم السرعة البارز «بلو بوينت»، ورفيقه بطل الداربي لعام 2018 «مسار» كتيبة قوية من خيول جودلفين المميزة في خامس وآخر أيام مهرجان الرويال آسكوت البريطاني، ويراهن «بلو بوينت» لكي يصبح ثاني حصان فقط خلال 100 عام يجمع ثنائية الفوز بين سباق ج1 كينجز ستاند ستيكس، على مسافة خمسة فيرلونج في اليوم الافتتاحي للمهرجان وسباق دايموند جوبيلي ستيكس على مسافة ستة فيرلونج في آخر أيام الحفل.

ونافس هذا الجواد البالغ خمس سنوات وابن الفحل «شمردل» بقوة ليتغلب على «بطاش» بسباق كينجز ستاند ستيكس يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تفوق على ذات الحصان في نسخة 2018 من هذا السباق الرفيع.

فاز «بلو بوينت (شارلي أبلبي / جيمس دويل) أيضاً على مسافة ستة فيرلونج في مستوى ج1 هذا العام، حيث حقق فوزاً سهلاً بسباق ج1 القوز سبرنت بمضمار ميدان في دولة الإمارات في مارس، ولا يزال يحمل الزمن القياسي لمسافة ستة فيرلونج في آسكوت، عقب فوزه المثير بسباق ج3 بافيليان ستيكس في شهر مايو 2017، وقد كسب أربعاً من خمس مشاركات خاضها في آسكوت.

واستقطب سباق دايموند جوبيلي 18 منافساً من بينهم بطل السباق عام 2017 «ذا تن مان» و«سيتي لايت» الذي خسر بفارق ضئيل في سباق دايموند جوبيلي ستيكس العام الماضي، إضافة إلى الفائز بسباق ج2 ديوك أوف يورك ستيكس «إنفينسيبل آرمي».

ويتجه «مسار» لجودلفين (شارلي أبلبي / جيمس دويل) في عودته التي طال انتظارها للمنافسة على مسافة 12 فيرلونج بسباق هاردويك ستيكس، وهذه المشاركة تعد الأولى لهذا المهر البالغ أربع سنوات منذ أن استبسل بقوة ليربح السباق الكلاسيكي الأعظم في بريطانيا ج1 أبسوم داربي، على ذات المسافة بمضمار أبسوم داونز في يونيو 2018.

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وأظهر ابن الفحل «نيو أبروتش» مستوى رفيعاً على مسافات أقصر في مشاركات سابقة، حيث فاز على مسافة الميل بسباق ج3 كريفن ستيكس في نيوماركت بفارق تسعة أطوال، وأحرز المركز الثالث على نفس المضمار والمسافة بسباق ج1 ألفي غينيز.

ويواجه «مسار» ثمانية منافسين في عودته المرتقبة، من بينهم بطل سباق ج1 كرونيشن كب «ديفو» والثالث في العام الماضي بسباق ج1 سانت ليجر «ثذرن فرانس».

ويتجه جواد الثلاث سنوات «سبيس بلوز» (شارلي أبلبي/ جيمس دويل/ البوابة السابعة) ابن الفحل «دباوي» لتحقيق فوز ثالث على التوالي لمسافة سبعة فيرلونج بسباق جيرسي ستيكس (ج3) (18 جواداً) بعد الفوز بسباق سري ستيكس (ليستد) في أبسوم داونز يوم ال 31 من مايو / أيار الماضي وبسباق هانديكاب في يورك يوم ال 15 من مايو الماضي.

كما حقق «بيناتوبو» (شارلي أبلبي/ جيمس دويل/ البوابة السابعة) الفوز في أبسوم داونز يوم ال 31 من مايو الماضي، حينما انطلق بخطوات متسارعة، محققاً الفوز بسباق شروط مسافته ستة فيرلونج، ويخوض جواد السنتين منافسة أعلى ومسافة أطول ضمن 17 جواداً بسباق شيشام ستيكس (ليستد) لمسافة سبعة فيرلونج.

وحقق ابن «شمردل» أداء جيداً في أول مشاركة له في السباقات لمسافة ستة فيرلونج على أرضية تابيتا بسباق مبتدئة في ولفرهامتون يوم ال 10 من مايو/أيار، حينما تمكن بسهولة من التغلب على الجواد الذي أحرز لاحقاً المركز الثاني بسباق ويندسور كاسيل ستيكس (ليستد) «بلاتنيوم ستار».