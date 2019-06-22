أبلبي: مسرور بعودة «مسار» إلى ميادين السباق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدرب شارلي أبلبي: «أبقينا «بلو بوينت» بسباق دايموند جوبيلي في بداية الأسبوع، وكنا نفكر دائماً في هذا السباق، اعتماداً على الكيفية التي يخرج بها الحصان، من سباق كينجز ستاند، كانت جميع المؤشرات إيجابية حتى الآن، ونشعر بأنه يستحق أن ينال فرصة المشاركة في سباق آخر، من فئة ج1 في ذات المضمار الذي يبدو بأنه ملائم له».

وأضاف: «الفرصة الأخرى الوحيدة المتاحة له تتمثل في سباق ج1 شامبيونس سبرنت في أكتوبر، حيث ينتظر أن تكون حالة الأرضية موحلة للغاية، الارتقاء إلى مسافة أطول قليلاً ليس مشكلة بالنسبة له، حيث سبق له الفوز بسباق القوز سبرنت على هذه المسافة أوائل هذا العام، وهو يحمل الزمن القياسي لمسافة ستة فيرلونج في مضمار آسكوت».

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وقال شارلي أبلبي: «أنا مسرور بعودة «مسار» إلى ميادين السباق، وإن استعداداته مضت على نحو جيد، من المثير حقاً أن نشهد عودة بطل الديربي للسباقات، لكن من نافلة القول إنه لم يشارك منذ أكثر من عام ومستواه سيتحسن عقب هذه التجربة، ذهنياً أكثر من أي شيء آخر».

وتابع: «لا بد من التنويه بالأسلوب الذي سارت به تدريبات الحصان، واستوفى كل المتطلبات اللازمة لخوض هذا السباق ويبدو في حالة ممتازة». وقال أبلبي: «ظل مستوى «سبيس بلوز» يتقدم بشكل مضطرد منذ أن اقتصرت مشاركاته على مسافة سبعة فيرلونج، وعاد من مشاركته في إبسوم داونز بشكل رائع، ولم ألحظ عليه أي شيء سلبي في الاستعداد لهذا السباق، والمشاركة تمثل نقلة نوعية في المستوى، ولكن الجواد يظهر كل المؤشرات الصحيحة في التدريبات بالإسطبل».

وأضاف أبلبي: «حقق «بيناتوبو» فوزاً جيداً في إبسوم داونز، وباعتقادنا أن الارتقاء لمسافة سبعة فيرلونج سيكون من صالحه، ومستواه رصين وتبدو فرصته حية في السباق».