شكرا لقرائتكم خبر عن «داهية» تهدي البحرين فوزاً ثانياً في مهرجان «رويال آسكوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

واصلت خيول البحرين تألقها في مهرجان رويال آسكوت البريطاني لسباقات الخيول، ومثلما كان افتتاح اليوم الثالث للمهرجان بحرينياً عن طريق «معالي» للشيخ دعيج آل خليفة، سار افتتاح اليوم الرابع على نفس المنوال، حينما تمكنت المرشحة الأولى «داهية» بشعار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من الفوز بسباق اولباني ستيكس (ج3) لمسافة 1200 متر، حينما انطلقت من البوابة 14 بقيادة ديفيد ايجان وتقدمت في المرحلة الأخيرة من المنافسة لتحسمها بسهولة وبفارق 1.5 طول عن «سيلتك بيوتي» في زمن بلغ 1:14:05 دقيقة.

ويعد الفوز الثالث للمدرب روجر فاريان في المهرجان عامة والأول له في هذه النسخة، وسبق له الفوز بهذا السباق في عام 2014، وقال روجر إن فوزها كان رائعاً، وأنها أظهرت نفس المستوى في التدريبات، كما أشاد المدرب بالفارس الواعد ديفيد ووصفه بأنه أحد أفضل الفرسان الشباب.

من جهته، قال الشيخ ناصر بن حمد تعليقاً على الفوز: «هذا طموحنا الموسم الحالي وهو بداية المشوار، و«داهية» اسم على مسمى وقد قدمت أداء رائعاً ويبشر بمستقبل طيب لها».

واكتسح المهر «جابان» منافسيه بسهولة في سباق كينج ادوارد ستيكس (ج2) والذي يطلق عليه «آسكوت ديربي» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس ريان موور الذي حقق فوزه الرابع بنسخة هذا العام، وإشراف المدرب ايدان أوبراين الذي رفع حصيلته لخمسة انتصارات في صدارة المدربين.

وكان «جابان» البالغ من العمر ثلاث سنوات ابن الفحل «جاليليو» حقق فوزاً سهلاً، حيث بلغ الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني «بانكوك» (دي سوزا / بالدنج) 4.5 طول.

ورفع الفوز رصيد المدرب ايدان أوبراين في مهرجانات آسكوت ل 70 فوزاً وليمضي بسرعة في تقليص الفارق مع المتصدر التاريخي سير مايكل ستاوت (80 فوزاً)، بينما بلغت حصيلة انتصارات الفارس ريان موور 57 فوزاً.

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وبعد غياب عن المراكز الأولى استمر عدة أشهر، استعاد «أدفيرتايز» للشركة الإماراتية فينيكس ثرابريدس، بإشراف المدرب مارتن ميد وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، سابق تألقه بفوز قوي بسباق آخر من الفئة الأولى بسباق السرعة المخصص لخيول الثلاث سنوات ذا كومونويلث ستيكس (ج1) لمسافة 1200 متر، وبفارق 1.5 طول ونصف الطول عن «فور ايفر دريمس» (ايه فوجارتي / اويشين ميرفي)، والرائع أن الأول حمل شعار فينيكس ثرابريدس، فيما حمل الثاني شعار فينيكس للسيدات، في نتيجة أكثر من ممتازة للمؤسسة.

وأعرب عامر عبد العزيز المدير التنفيذي لمؤسسة فينيكس، عن ارتياحه البالغ لشغل خيول المؤسسة المركزين الأول والثاني في هذا السباق الكبير وفي المهرجان البارز الأمر الذي يعني الكثير، وهو يعد حافزاً مبشراً بمستقبل طيب، كما أثنى على جهود المدربين وحسن قيادة الفرسان، وعودة «ادفيرتايز» للتألق في السباقات.

وسجل «أدفيرتايز» الفوز في زمن بلغ 1:1:88 دقيقة، وكان مفاجئاً في هذا الشوط تراجع المرشح الأول «تن سوفرينز» (ايدان اوبراين/ ريان مور) للمركز الرابع خلف «هالو يوم زين» للمالك الإماراتي جابر عبدالله الذي قدم أداء جيداً وحلّ بالمركز الثالث.

وخطفت المهرة «ووتش مي» أنظار المتابعين في آسكوت وهي تحقق المفاجأة في سباق كورنيشن كب (ج1) للمهرات، بعد أن تغلبت على المرشحة «هيرموسا»، لتحقق الفوز الأول في المهرجان للفارس بيير بودوت والمدرب فرانسس جارفارد والفوز رقم 12 للخيول الفرنسية في السباق.

ونجحت المهرة البالغة من العمر 3 سنوات المنحدرة من نسل الفحل «أولمبيك جلوري» وجدّها من الأم «جاليليو» في مجاراة وتيرة الشوط السريعة وأظهرت قدرات كبيرة في الأمتار الأخيرة لتتجاوز «هيرموسا» (موور / أوبراين) التي خيبت الآمال وأخفقت في الجمع بين الجينيز الايرلندي وكورونيشن ستيكس كما فعلت سلفها في الإسطبل «وينتر»، لتحلّ في المركز الثاني وبلغ الفارق بينها والمتصدرة 1.5 طول في زمن قدره 1:39:61 دقيقة.

وتوجت «ثانكس بي» بالشوط الخامس لليوم الرابع «ساندرينج هام ستيكس» الذي أقيم لمسافة 1600 متر، بإشراف المدرب شارلي فلورز وقيادة الفارس هايلي تيرنر الذي قاده لقطع المسافة في زمن 1:39:63 دقيقة وبفارق رقبة.

فيما كان الفوز بالشوط الأخير «دوك أوف إيدنبرج ستيكس» من نصيب الحصان «بغداد» بإشراف المدرب مارك جونستون وقيادة الفارس راين مور الذي قاده لقطع مسافة الشوط 2200 متر في زمن قدره 2:30:57 دقيقة وبفارق شورت هيد.