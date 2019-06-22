افتتاح مبهر لكأس إفريقيا 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، بعد حفل افتتاح رائع ومبهر أقيم في استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير، وشخصيات سياسية ورياضية.

وقال السيسي: «نبدأ على بركة الله افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية».

وتستضيف مصر النسخة ال 32 من كأس الأمم الإفريقية حتى 19 يوليو/‏ تموز المقبل التي تعد الأكبر في تاريخ الكأس السمراء، لكونها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 دولة.

وجاء حفل الافتتاح رائعاً، وسط لوحات تحاكي التاريخ المصري، وحقبته الفرعونية من أهرام، وغيرها، كما أدى المطرب المصري حكيم الأغنية الرسمية للبطولة التي حملت اسم «متجمعين»، بمشاركة النيجيري فيمي كوتيه، والمطربة الإيفوارية دوبيه.