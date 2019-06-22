شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عضلة قلب لاعب نيجيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
تعرض صامويل كالو، لاعب منتخب نيجيريا، لتوقف في عضلة القلب خلال تدريبات «النسور»، أمس، استعداداً للقاء بوروندي اليوم في كأس الأمم الإفريقية، ونُقل إلى أحد المستشفيات.
وسقط اللاعب الذي يحترف في نادي بوردو الفرنسي فجأة على الأرض مغشياً عليه أثناء التدريب، ليتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى وسط صدمة زملائه.
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