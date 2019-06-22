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توقف عضلة قلب لاعب نيجيري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تعرض صامويل كالو، لاعب منتخب نيجيريا، لتوقف في عضلة القلب خلال تدريبات «النسور»، أمس، استعداداً للقاء بوروندي اليوم في كأس الأمم الإفريقية، ونُقل إلى أحد المستشفيات.

وسقط اللاعب الذي يحترف في نادي بوردو الفرنسي فجأة على الأرض مغشياً عليه أثناء التدريب، ليتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى وسط صدمة زملائه.

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