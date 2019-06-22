اختتام احتفالات اليوم العالمي لليوجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت يوم أمس احتفالات اليوم العالمي الخامس لليوجا بحديقة أم الإمارات، بأبوظبي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر الحفل كبار الشخصيات بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئات الدبلوماسية بدولة الإمارات.

كما شارك في الاحتفال حوالي 4000 شخص من عشاق اليوجا من جنسيات مختلفة. وقدمت 10مدارس لليوجا في أبوظبي أداء عروض تجريبية مختلفة لليوجا.

وخلال الاحتفال تم بث رسالة فيديو لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الشاشات. وتم افتتاح الحدث بإضاءة المصباح من قبل ضيف الشرف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى جانب سميتا بانت والدكتورة بي. آر. شيتي بحضور مدير حديقة أم الإمارات وممثلي الرعاة لهذا الحدث.

وهنأ ضيف الشرف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جمهورية الهند بمناسبة العيد الخامس لليوجا العالمي وقال «اليوجا تشجع الموقف الذي يتطلع إلى إنسانية مشتركة».