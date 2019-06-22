فيتنام وكازاخستان تتوجان بذهب بطولة آسيا الفردية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول في مدينة شينغ تاي في الصين، منافسات بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات للشطرنج بمشاركة 110 لاعبين ولاعبة من 15 دولة آسيوية، وحضر حفل الختام وتوج الفائزين، هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج بحضور أبيجال تيان هونجوي الأمين العام للاتحاد الصيني للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ونجح بطل فيتنام الأستاذ الكبير لو جوانغ ليم، في أن ينتزع لقب بطل آسيا للرجال بجدارة من الصين والهند ليحصد الميدالية الذهبية، بالرغم من مشاركة الصين ب 33 لاعباً ولاعبة، ومشاركة الهند ب 34 لاعباً ولاعبة.

وتوج جوانغ، بالمركز الأول برصيد 7 نقاط من 9 جولات، بينما حل في المركز الثاني أربعة لاعبين برصيد 6.5 نقطة، وهم بالترتيب: الثلاثي الهندي مورالي كارتيكيان وسيتورامان ونارايانان وبطل كازاخستان رينات جوماباييف.

وجاء في المركز الثالث برصيد 6 نقاط كل من: الإيراني علي رضا فيروزا والهندي أبيجيت غوبتا، ليكملان معاً عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها مدينة خانتي مانسيسك الروسية في شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

وتوجت بطلة كازاخستان دينارا صادو كاسوفا بذهبية بطولة السيدات بجدارة برصيد 7.5 نقطة، بينما حلت لاعبة إندونسيا إيرين خاريزما في المركز الثاني برصيد 7 نقاط .وفاز الأستاذ الهندي الكبير نيهال سارين ببطولة آسيا الفردية للشطرنج الخاطف برصيد 8 نقاط من 9 جولات، يليه بطل فيتنام لو كوانغ ليم ثم الهندي نارايانان برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وفي بطولة آسيا الفردية للشطرنج الخاطف للسيدات، توجت الصينية زهاو مو بالميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 7.5 نقطة تليها كيم تاي فو من فيتنام برصيد 7 نقاط ثم لاعبة الصين تيانلو جيو برصيد 6.5 نقطة.

وأكد هشام الطاهر في كلمته التي ألقاها باللغة الصينية في بداية حفل الختام، أن الاتحاد الآسيوي للعبة، يولي أهمية خاصة لبطولات الرجال والسيدات لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الفردية، وهنأ أمين عام الاتحاد الآسيوي الفائزين في بطولات الكلاسيكي والخاطف، وتمنى التوفيق لباقي اللاعبين في البطولات القارية المقبلة، وقدم تهنئة خاصة إلى فيتنام وكازاخستان لفوزهما بذهبيتي الكلاسيك، بالرغم من المشاركة الكبيرة من لاعبي الصين والهند.

ومن ناحية أخرى عقد الأمين العام للاتحاد الآسيوي، اجتماعات مكثفة ومثمرة على هامش البطولة مع عدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية، مؤكداً توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، بضرورة التواصل المباشر مع الاتحادات الوطنية للتعرف عن كثب إلى سير الأعمال لدى الاتحادات الأعضاء والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، وشدد على حرص الاتحاد الآسيوي على إسناد تنظيم البطولات القارية إلى أكبر عدد من دول القارة من أجل إتاحة الفرصة لكل الدول لاكتساب الخبرات التنظيمية وإعداد الكوادر الوطنية.

ومن جانبها، أشادت أبيجال تيان هونجوي، الأمين العام للاتحاد الصيني للشطرنج، بجهود ودعم ومتابعة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وثمنت الطفرة الكبيرة التي حققها الشطرنج الآسيوي منذ تولي الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئاسة الاتحاد القاري منذ 13 عاماً؛ حيث تحققت خلالها العديد من الإنجازات، وشهدت اللعبة طفرة هائلة على مستوى قارة آسيا؛ حيث تمت زيادة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي إلى 52 دولة وتم تفعيل أكثر من 15 اتحاداً وتمت مضاعفة المسابقات والأنشطة لتصل إلى 150 مسابقة.