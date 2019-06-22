كلباء يوقع عقدين احترافيين مع البيرق والزعابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد كلباء عن توقيع عقد احترافي مع المدافع الشاب عبدالله فيصل البيرق (18 سنة) حتى عام 2022، كما وقع عقداً مماثلاً مع يوسف الزعابي (19 سنة) حتى عام 2022 أيضاً.

وتنشط شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم في إتمام كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد قبل المعسكر الخارجي، حيث أعلن «النمور» أول أمس التعاقد مع الدولي التوغولي بينيل ملابا لمدة موسمين، وقبلها ضم المهاجم إبراهيم سرحان والمدافعين عبدالسلام محمد وخالد الشماريخ ولاعب الوسط ناصر عبدالهادي.