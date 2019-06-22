علي ربيع: تقييم اللاعبين بالعطاء لا الأعمار

ترغب ثلاثة أندية من بين أندية الهواة في التعاقد مع المدافع علي ربيع، فالعروبة يطمح إلى تجديد عقده لعام آخر، وتحدث مسؤولوه بالفعل معه، كما دخل الحمرية على الخط بطلب من المدرب غازي الغرايري، إلى جانب نادٍ ثالث، ويعد علي ربيع المدافع المخضرم الذي ارتبط برقم القميص 66 من اللاعبين كبار السن، فهو مولود عام 81، ومع ذلك فهو مطلوب وأسهمه مرتفعة، وهو يستعد لخوض موسم جديد، وربما مع نادٍ جديد بعد أن لعب للرمس والإمارات والوصل والشعب وعجمان ثم الإمارات من جديد، وأخيراً العروبة، وقد يرتدي شعار نادٍ آخر في العام المقبل، وربما يستمر مع العروبة.

من النادر أن يبقى لاعب كل هذه الفترة بالملاعب، ويحافظ على تألقه ويقدم الإضافة بل وتبدي الأندية رغبتها في الحصول على خدماته، وعلّق علي ربيع على ذلك بالقول: «صحيح أنني تقدمت بالعمر، ولكني أحافظ على نفسي، وأتجنب كل ما يضر بصحة اللاعب من سهر وغيره، وأنا لاعب ملتزم وحريص على أداء تدريباتي وعلى التغذية الصحيحة إلى جانب الجينات، فمن يراني لا يصدق أن عمري 37 عاماً، والكثيرون يقولون لي لو قلت: إن عمرك 25 لصدقناك، هناك أشياء مرتبطة بجسم اللاعب نفسه، وهي تتعلق بالأسرة والعامل الوراثي والثقافة الغذائية، أنا لست شخصاً خارقاً، ولا أدعي أنني لاعب استثنائي، فهناك العديد من اللاعبين استمروا في الملاعب لما يقارب سن الأربعين، لكن هنا الأمور تبدو مختلفة نوعاً ما، لأننا تعودنا على ترك لاعبي الكرة في سن صغيرة، وعلى مستوى العالم هناك لاعبون استمروا طويلاً، وأنا معجب بقصة اللاعب الياباني الملقب بالملك كازو (كازيوشي ميورا)، والذي حطم كل الأرقام القياسية، إذ بقي في الملاعب لما بعد الخمسين عاماً، هنا اللاعب لا يعمر طويلاً، ونحن دائماً نتحدث عن الأعمار، ونركز عليها ولا نركز على العطاء». وتابع قائلاً: «في كرة القدم العطاء والأداء والمستوى لا علاقة لها بالعمر، فهناك لاعبون شباب ليسوا من أصحاب العطاء الغزير، والعكس صحيح، ولدينا أمثلة، فعبد السلام وعبد الرحيم جمعة كانا مميزين ويقدمان الإضافة حتى اعتزلا، والآن إسماعيل مطر يبدع وهناك إسماعيل أحمد ومهند العنزي وعلي خصيف وغيرهم من اللاعبين الذين تجاوزا الثلاثين وما زالوا مبدعين، ولديهم بصمة وأمل لاستمرارهم في الملاعب لأطول فترة ممكنة، وفي دوري الأولى هناك سيف محمد وعادل صقر وخيري خلفان ومحمود حسن وعبدالله علي وغيرهم من اللاعبين الذين قدموا موسماً رائعاً، وبالمقابل أتمنى أن تهتم أنديتنا بالعطاء دائماً، وأن تختفي عبارة (كم عمره؟)، ولكن في الوقت ذاته أنا لا أطالب بأن تكون الأندية دار مسنين، فليس كل لاعب متقدم في العمر يملك القدرة على الاستمرار، وليس هناك من يطالب بأن يكون كل الفريق من اللاعبين الكبار، والطبيعي أن يكون هناك أصحاب خبرة إلى جانب مجموعة من الشباب الذين يتعلمون من المخضرمين ويستفيدون منهم».

وأضاف بقوله: «لا يعقل أن يكون الفريق كله شباب بلا قائد، ولا يعقل أن يكون كله من كبار السن أيضاً، بالنسبة لي أنا سعيد كوني ما زلت أحصل على فرصة اللعب على مستوى الأندية، وسعيد أكثر لأني ما زلت لاعباً مرغوباً فيه، فمع تقدمي في العمر هناك من يرغب في خدماتي، حالياً أدرس ثلاثة عروض حقيقية، وستتاح لي فرصة التواجد في الملاعب لعام آخر، لا أعلم بعدها ماذا سيحدث، هل سأترك الكرة كلاعب وأتجه لوجهة أخرى ليست بعيدة عن كرة القدم؟ أم سأستمر كلاعب؟ كل شيء يتوقف على قدرتي على العطاء».

وكشف رغبته في تحقيق رقم قياسي، وقال: «تراودني فكرة تحقيق رقم قياسي بالبقاء في الملاعب لسن الأربعين، لكن من جانب آخر فهذا الأمر مرتبط بمدى قدرتي، الأكيد أنني من عام لآخر أفقد أشياء بسبب العمر».

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صنعت اسماً يجب الحفاظ عليه

قال لاعب العروبة علي ربيع: «أعتقد أنني صنعت اسماً، وعليّ أن أحافظ عليه، فإذا شعرت بأنني لن أقدم شيئاً سأنسحب، لكن حتى الآن ما زلت قادراً على العطاء والدليل العروض المقدمة لي، ولا أخفي أنني قبل كل موسم في الفترة الأخيرة أقول هذا آخر موسم لي، لكن رغبة الأندية ورغبتي كذلك في كسب التحديات تدفعني إلى الاستمرار، ما زلت أحلم بالمزيد من الإنجازات، حققت أشياء كثيرة في مسيرتي كلاعب وآمل أن أساعد النادي الذي سألعب له في الموسم المقبل على الصعود لدوري الخليج العربي، من يدري قد يكون آخر إنجاز في مشواري».

وأقر علي ربيع بأن الضغط في دوري الأولى، أخف من دوري الخليج العربي، وقال: «عدد المباريات أقل والتدريبات كذلك، ورغم أن طابع دوري الأولى عنيف، ويعتمد على الحماسة والقوة، لكنه يتيح لي فرصة الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة».

شكر وتقدير

قدم علي ربيع شكره لكل الأندية التي لعب لها ولكل المدربين الذين أشرفوا على تدريبه، كما شكر كل الإدارات وخص إدارة الإمارات بقيادة محمود الشمسي ومحمد إسماعيل بالشكر، وذكر أنه لن ينسى أنهم التزموا بعلاجه رغم الاستغناء عن خدماته، وقال: «كانت لفتة رائعة ومعبرة منهم ولن أنساها لهم، فيها نوع من الوفاء والتقدير لشخصي، وأنا من جانبي أكدت لهم أنني سأظل أحد أبناء نادي الإمارات ورهن إشارتهم دائماً، وكنت تفهمت وجهة نظرهم بخصوص عدم تجديد عقدي وعلى العكس فأنا لم أخرج غاضباً من نادي الإمارات، والدليل تواصلي مع كل منسوبيه حالياً واستعدادي للمساعدة في كل ما يطلب مني من خارج النادي».