شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور المصري.. نجم «كان 2019» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجمهور المصري كان هو نجم افتتاح كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» أمس الجمعة، حيث بدأ استعداداته منذ الصباح الباكر لحضور مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في الافتتاح.
وكان هناك طوابير من المشجعين أمام نوافذ بيع بطاقات الدخول، في حين تواجد آخرون ممن يحملون البطاقات قبل سبع ساعات من انطلاق الحدث.
وكان طاغياً صور محمد صلاح، حيث إن القناع الذي يمثل نجم ليفربول الإنجليزي كان الأكثر حضوراً.
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