رامون دياجو يقود « نمور الصالات» في الموسم الجديد

أكد عبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء مشرف الألعاب الجماعية في النادي، أن إدارة النادي جددت التعاقد مع المدرب البرازيلي رامون دياجو لقيادة تدريبات فريق كرة قدم الصالات في الموسم القادم.

وكان دياجو، قاد الفريق في منتصف الموسم الماضي، وحقق معه نتائج جيدة، وتأمل إدارة النمور أن يتواصل تطور العمل في الفريق، وأوضح الدرمكي، أن جاسم خاوي، سيكون عضواً في الجهاز الفني للفريق.

وأضاف أن الإدارة تفكر في إعداد الفريق عبر معسكر إعداد خارجي، وأغلب الظن سيكون في جمهورية التشيك أو صربيا، وهناك مساع حثيثة لدعم صفوف الفريق بلاعبين جدد يشكلون الإضافة لفرقة نمور الصالات، وسينطلق إعداد الفريق للموسم الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم 10 يوليو القادم في صالة النادي.

وتمنى الدرمكي، لجميع فرق نادي كلباء التوفيق في الموسم الجديد، وأشاد بجهود الإدارة في العمل على التجهيز للموسم الجديد مبكراً، وقال: الثقة في لاعبي فريق كرة الصالات والجهازين الفني والإداري كبيرة، مشيراً إلى أن نادي اتحاد كلباء من الأندية العريقة في اللعبة، وظل يشارك في المسابقات طوال العشر سنوات الماضية، وحقق بطولة كأس الاتحاد ووصل إلى مراكز متقدمة في بطولات الكؤوس.