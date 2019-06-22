شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» و«أرسنال» يلعبان على كأس جامبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة، أنه سيلاقي أرسنال، في الرابع من أغسطس/آب المقبل، في مباراة ودية، في إطار كأس غامبر (اسم مؤسس النادي) التي ينظمها الفريق الكاتالوني سنوياً.
وقال برشلونة في بيان له «النسخة ال 54 لكأس جوان غامبر ستشهد مشاركة أرسنال، حيث ستكون بدايات رجال المدرب إرنستو فالفيردي في كامب نو أمام مشجعيهم».
وأضاف «قبل المباراة، سيكون التقديم الرسمي لتشكيلة موسم 2019-2020».
وهذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها فريق «المدفعجية» في كأس غامبر التي توج بها برشلونة في العام الماضي، بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 3-صفر.
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