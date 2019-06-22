أحمد عمر مدرباً لسلة النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

وقع المصري أحمد عمر رسمياً على عقود تدريب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر لمدة موسمين خلفاً للمدرب السوري همام كركوكلي، وشهد مراسم التوقيع قاسم محمد عضو مجلس إدارة الألعاب الرياضية مشرف كرة السلة في النادي، بحضور محمد العور المدير التنفيذي لشركة الألعاب في نادي النصر، وعدد من أسرة كرة السلة في النادي.

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وكانت إدارة الألعاب بالنادي برئاسة عبدالرازق الهاشمي راهنت على كفاءة وخبرة المدرب الجديد في تحقيق مزيد من الألقاب للنادي، بعد أن كان العميد اختتم موسمه السابق بالفوز بكأس رئيس الدولة والفوز بكأس نائب رئيس الدولة، بجانب حصوله على وصافة بطولة الدوري العام.

يذكر أن أحمد عمر يحظى بسجل عامر بالبطولات عندما كان مدرباً لفريق نادي الشباب قبل دمجه مع الأهلي ودبي، وكان يتولى قبل وصوله لقلعة العميد تدريب فريق نادي الوصل.

وراهن قاسم محمد النجم السابق والمشرف الحالي لسلة النصر على قدرات وكفاءة المدرب، معتبراً إياه صفقة رابحة لمعرفته بكرة السلة الإماراتية التي شارك بها كمدرب لعدد من الفرق طوال 20 عاماً، متمنياً له التوفيق في مهمته، كما أكد أن النادي بدأ في حصد ثمار السنوات الماضية التي تم خلالها بناء قاعدة واعدة من اللاعبين ليس في كرة السلة فقط بل في كل الألعاب.