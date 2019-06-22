راؤول يدرب رديف الريال ويسير على خطى زيدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الهداف الدولي الإسباني السابق راؤول غونزاليس إلى حيث كانت بدايته الاحترافية، وذلك بتعيينه مدرباً للفريق الرديف «كاستيا» لريال مدريد، وذلك بعد اكتسابه الخبرة الكافية في فريقي أكاديمية النادي ودون 18 عاماً.

وفي بيان وصف فيه راؤول ب«الأسطورة»، قال ريال مدريد «راؤول سيقود فريق كاستيا الموسم المقبل. راؤول سيبدأ مرحلة احترافية جديدة في ريال مدريد».

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وبدأ راؤول (41 عاماً) مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لريال عام 1994 في طريقه ليصبح أحد أساطيره وأكثر اللاعبين الذين دافعوا عن ألوانه (741 في جميع المسابقات و550 في الدوري)، وكان أكثرهم تسجيلاً للأهداف (323 بينها 228 في الدوري) قبل أن يتنازل عن الرقم القياسي لنجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو (450 بينها 311 في الدوري).

وخلال مسيرته الطويلة مع ريال والتي انتهت بانتقاله عام 2010 إلى شالكه الألماني ثم عام 2012 إلى السد القطري قبل أن يختتم مسيرته موسم 2014-2015 مع نيويورك كوزموس الأمريكي، توج راؤول بلقب الدوري المحلي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وارتبط اسم راؤول باستلام مهمة الإشراف على الفريق الأول لريال مدريد الموسم المنصرم بعد إقالة جولن لوبيتيغي ثم الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لكن الإدارة قررت الاستعانة مجدداً بالفرنسي زين الدين زيدان الذي سبق أن مر بدوره بالفريق الرديف قبل ترقيته إلى الفريق الأول عام 2016، فنجح في قيادته إلى لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم متتالية قبل الاستقالة.