نادي خورفكان يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاميلي

وقع اختيار نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، على البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة والإمارات سابقاً لقيادة نسور الخور في الموسم الكروي المرتقب 2019-2020، يأتي ذلك ليؤكد ما أشار إليه «الخليج الرياضي» في الأيام الأخيرة.

ومن المنتظر أن يصل المدرب كاميلي البلاد في غضون هذا الأسبوع لتوقيع العقد الرسمي، ومناقشة برنامج الإعداد والمعسكر الخارجي الذي سيكون بجمهورية مصر العربية منتصف الشهر المقبل.

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وأكد مبارك مسعود الحمادي، عضو إدارة خورفكان ورئيس اللجنة الإعلامية، أن اختيار البرازيلي كاميلي، جاء بعد مفاضلة بين عدد من الكفاءات التدريبية من أجل انتقاء الأفضل والأنسب لإمكانيات النادي وتطلعاته في الموسم الجديد، فضلاً عن الخبرة الجيدة التي يمتع بها المدرب كاميلي في دوري الخليج العربي، لاسيما مع الفرق الصاعدة حديثاً، متمنياً له التوفيق، وأن يكون على مستوى التحدي والطموح.

وحول ملفات اللاعبين الأجانب الذين ينوي النادي التعاقد معهم، أشار الحمادي إلى أن هناك أكثر من لاعب على طاولة التفاوض من بينهم المغربي مراد باتنا لاعب الوحدة الذي اجتمع مع إدارة خورفكان مؤخراً، لكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على كافة بنود التعاقد، بالرغم من موافقة ناديه على الانتقال، كما أبدى خورفكان رغبته في التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين لاعب الظفرة والهلال السعودي، لكن المطالب المالية العالية من جانب اللاعب قد تحول دون إتمام الصفقة.

وفي ختام حديثه، لفت الحمادي إلى أن إدارة النادي برئاسة خليل غانم في حالة انعقاد متواصل من أجل استكمال كافة تحضيرات الموسم الجيد، وتجهيز الملائم لفرق النادي، ووضع الخطط الكاملة من أجل الإعداد الجيد للمشاركات في البطولات المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وأمينه العام عيسى هلال على الدعم والمتابعة المستمرة؛ حيث سنقابله بالعمل المتواصل والمضني من أجل مواصلة مشوار العمل الناجح الذي حققته كافة فرق النادي الموسم المنصرم.