شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يكمل تعاقده مع المهاجم التوجولي ملابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكمل اتحاد كلباء تعاقده مع المهاجم التوجولي بينيل ملابا (28 عاماً) قادماً من فريق في في فينلو الهولندي للعب في صفوف «النمور» خلفاً للبرازيلي مايك راموس الذي أبعدته ظروف الإصابة.
تم أمس الأول توقيع العقد الرسمي مع اللاعب الدولي ملابا بعد اجتيازه الفحوص الطبية لموسمين بحضور علي كانو رئيس مجلس الإدارة الذي أثنى على اللاعب التوجولي وقال إن أختياره جاء بعد رصد ومتابعة لمسيرته الكروية الناجحة التي توجها الموسم المنصرم بتسجيل 15 هدفاً في الدوري الهولندي، لافتاً إلى أن إدارة ناديه تعمل جاهدة على توفير الاستقرار للفريق ودعمه بأفضل العناصر حتى يتثنى له مواصلة المسيرة في ركب المحترفين وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً مضاعفاً لاستكمال ملف الأجانب بالتعاقد مع مدافع جيد بناء على توصيات الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي فيفياني قبل الانخراط في المعسكر الإعدادي الذي حدد له الثامن عشر من الشهر المقبل بين النمسا وألمانيا، وقد علم «الخليج الرياضي» أن مدافعاً برازيلياً وآخر إفريقياً في طريقهما للانضمام للفريق.
ويذكر أن النادي الكلباوي يعد أكثر الفرق نشاطاً في القيد الصيفي عبر إبرامه أكثر من 9 صفقات ناجحة للموسم الجديد أبرزها التعاقد مع الأردني ياسين البخيت محترف الفريق الدباوي وتجديد عقد المجري بلازس جوجاك إلى جانب ضم الحارس يوسف الزعابي من الوصل وناصر عبدالهادي من الوحدة وخالد شماريخ من الإمارات ويعقوب الحوسني من النصر وعبدالسلام محمد من بني ياس وإبراهيم سرحان من الفجيرة وسعيد المنهالي من العين.
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