شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو: أتمنى أن يلعب صلاح في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكاميروني صامويل إيتو أن منتخب بلاده هو المرشح الأفضل للاحتفاظ بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، رغم أن الترشيحات لا تصب في صالحه.

ويثق إيتو قائد الكاميرون السابق، والهداف التاريخي للبطولة، إنه واثق من احتفاظ الكاميرون باللقب.

ويوجد إيتو حالياً في مصر، حيث إنه سفير رابطة الدوري الإسباني «لاليجا»، التي أقامت مؤتمراً صحفياً في القاهرة ضمن مسعاها للترويج للكرة الإسبانية.

وقال إيتو إنه لا يمكن الاستهانة بفريق «الأسود» ( لقب منتخب الكاميرون)، رغم أن التوقعات تصب في مصلحة مصر صاحبة الضيافة وحاملة الرقم القياسي بالفوز باللقب 7 مرات، بجانب فرق أخرى تألقت في كأس العالم العام الماضي مثل السنغال والمغرب.

مقومات اللقب

وأضاف إيتو أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات، والذي سجل 18 هدفاً في 6 مشاركات بكأس الأمم: «تملك الكاميرون كل المقومات التي تؤهلها للدفاع عن اللقب والعديد من اللاعبين الجيدين مثل ثلاثي الهجوم (مكسيم) شوبو موتينج و(كارل) توكو إيكامبي وكلينتون نجي».

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وتعول الكاميرون على المدرب الهولندي كلارنس سيدورف ويعاونه مواطنه باتريك كلويفرت.النسخة الأقوى

يرى إيتو أن النسخة الجديدة التي تقام في الصيف لأول مرة بعد زيادة عدد الفرق إلى 24 فريقاً ستكون الأقوى.

وأوضح: زيادة عدد الفرق سيجعلها البطولة الأقوى، لأن الاتحاد الإفريقي فتح المجال أمام لاعبين أكثر لاستعراض قدراتهم في أهم مسابقة بالقارة، وأتوقع حدوث مفاجآت من فرق مثل بنين وموريتانيا.

وبصفته سفيراً للدوري الإسباني قال إيتو، إنه يرحب بانضمام محمد صلاح إلى الدوري الأفضل في العالم، لكنه أضاف مازحًا: «يجب أن يلعب في برشلونة لأنني أشجع برشلونة».

واستعاد إيتو حادثة قديمة حصلت معه عندما كان يلعب مع الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2006، ووقتها تهرب من تسديد ركلة جزاء حاسمة أمام مصر كادت تؤهل بلاده إلى كأس العالم 2006.

وأهدر بيير وومي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام مصر ضمن آخر جولات تصفيات مونديال 2006، ليفشل منتخب الكاميرون في التأهل لكأس العالم لصالح كوت ديفوار.

وقال إيتو: «تظل مباراة مصر في تصفيات مونديال 2006 ضمن الذكريات السيئة في مسيرتي الكروية.. وومي كان المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الجزاء في المنتخب ولست أنا، لذلك كل هذه الأقاويل عن تهربي من التسديد كاذبة، لم أتهرب من تسديد الركلة وإذا قال وومي إنني تهربت فهو كاذب».