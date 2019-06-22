نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 | نتيجة مباراة...

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم، حيث تقام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 في أولي مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة، ويحاول المنتخب الوطني تقديم مستوي جيد خلال مباراة اليوم في أولي مباريات الفريق في البطولة، والتي ستكون بمثابة نقطة إنطلاق كبيرة للمنتخب الوطني في البطولة في حال نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز، وستكون مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت ، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

تشكيلة منتخب مصر اليوم

حارس المرمي: محمد الشناوي – أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي ، الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد، والهجوم: محمد صلاح – مروان محسن

يزداد الترقب والمتابعة الإعلامية وجالماهيرية من جميع عشاق ومحبي ومتابع مباريات منتخب مصر، والذي سيحوض أولي مبارياته في بطولة إفريقيا 2019 مساء اليوم، والتي سنحاول توفير رابط البث الخاص بها لحضراتكم بجودة عالية.

بداية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مباشرة من داخل ملعب استاد القاهرة في حضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحضر مباراة اليوم لمساندة منتخب مصر خلال مباراة اليوم.

نتيجة مباراة مصر اليوم

انطلاق أحداث مباراة مصر اليوم مباشرة في أمم إفريقيا 2019 وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

بداية قوية للمنتخب المصري، والهدف الأول يضيع من الفراعنة.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي حتى الآن بعد مرور 21 دقيقة من زمن المباراة.

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مازال الضغط مستمر على دفاعات منتخب زيمبابوي دون تسجيل لأي أهداف حتى الآن بعد مرور 38 دقيقة.

محمود تريزيجيه يسجل الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 39 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح منتخب مصر.

بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي الشوط الثاني، انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد زيمبابوي بتفوق منتخب مصر بهدف دون رد في شوط سيطر فيه منتخب الفراعنة على مجريات اللقاء بالكامل.

بداية أحداث الشوط الثاني.

مرور 62 دقيقة من زمن المباراة، والتقدم بهدف دون رد هو نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي حتى الآن.

الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.