في افتتاح الكان: نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم وسط جضور جماهيري مكثف وحفل رائع

نقدم لكم نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي وملخص اللقاء كتابيا، تتجه أنظار جماهير القارة السمراء لاسيما الجمهور العربي والمصري تجاه استاد القاهرة الدولي اليوم لمتابعة حفل افتتاح بطولة كأس امم افريقيا ومباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي تلك البطولة التي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

مباراة مصر وزيمبابوي

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة العاصمة المصرية والحادية عشر بتوقيت مكة وتتعدد طرق مشاهدة المباراة بين الناقل الحصري للبطولة قنوات beIN sport عبر Max1 و Max 2 بتعليق علي محمد علي وقناة تايم سبورت عبر البث الأرضي بتعليق عصام عبده.

مصر وزيمبابوي

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعدت حفل افتتاح من المنتظر أن يكون على قدر الحدث التي تعود مصر لاستضافته بعد 13 عام مرة أخرى، حيث شهد استاد القاهرة الملعب الرئيسي للبطولة مرحلة كبيرة من التطويرات على مستوى العشب الأخضر والانشاءات ووسائل الخدمات والتأمينات لراحة الجماهير وتقديم صورة مشرفة.

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نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وشهدت بوابات استاد القاهرة تكدسا في الدقائق الأخيرة قبل اغلاقها من قبل الجماهير التي تأخرت في التواجد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ودخل المطرب حكيم محيي حفل الافتتاح للاستاد وأشعل حماس الجماهير قبيل الافتتاح

وطالب وائل جمعة لاعبي منتخب مصر بالهدوء وحسم الفرص سريعا وتمنى الفوز بنتيجة كبيرة في هذه المباراة تحديدا لازالة الضغوط الكبيرة للغاية الواقعة على كواهل اللاعبين من أجل الآداء الذي يصل بهم للتتويج

بداية الافتتاح الرسمي الآن: كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقى فيها التحية على الشعب المصري والجماهير الضيفة الحاضرة متمنيا بطولة جيدة بحضور انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا وأحمد أحمد رئيس الكاف