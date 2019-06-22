في افتتاح الكان: نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم وسط جضور جماهيري مكثف وحفل رائع

نقدم لكم نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي وملخص اللقاء كتابيا، تتجه أنظار جماهير القارة السمراء لاسيما الجمهور العربي والمصري تجاه استاد القاهرة الدولي اليوم لمتابعة حفل افتتاح بطولة كأس امم افريقيا ومباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي تلك البطولة التي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.
مباراة مصر وزيمبابوي
وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة العاصمة المصرية والحادية عشر بتوقيت مكة وتتعدد طرق مشاهدة المباراة بين الناقل الحصري للبطولة قنوات beIN sport عبر Max1 و Max 2 بتعليق علي محمد علي وقناة تايم سبورت عبر البث الأرضي بتعليق عصام عبده.
مصر وزيمبابوي
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعدت حفل افتتاح من المنتظر أن يكون على قدر الحدث التي تعود مصر لاستضافته بعد 13 عام مرة أخرى، حيث شهد استاد القاهرة الملعب الرئيسي للبطولة مرحلة كبيرة من التطويرات على مستوى العشب الأخضر والانشاءات ووسائل الخدمات والتأمينات لراحة الجماهير وتقديم صورة مشرفة.
نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي
وشهدت بوابات استاد القاهرة تكدسا في الدقائق الأخيرة قبل اغلاقها من قبل الجماهير التي تأخرت في التواجد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ودخل المطرب حكيم محيي حفل الافتتاح للاستاد وأشعل حماس الجماهير قبيل الافتتاح
وطالب وائل جمعة لاعبي منتخب مصر بالهدوء وحسم الفرص سريعا وتمنى الفوز بنتيجة كبيرة في هذه المباراة تحديدا لازالة الضغوط الكبيرة للغاية الواقعة على كواهل اللاعبين من أجل الآداء الذي يصل بهم للتتويج
بداية الافتتاح الرسمي الآن: كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقى فيها التحية على الشعب المصري والجماهير الضيفة الحاضرة متمنيا بطولة جيدة بحضور انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا وأحمد أحمد رئيس الكاف
- لاعبي المنتخب الوطني يتواجدون على البساط الأخضر واليكم التشكيل الرسمي:
- محمد الشناوي – أيمن أشرف “تعديل في التشكيل” – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.
- نزول اللاعبين الآن للملعب وعزف السلام الوطني للمنتخبين، الحكم سيجري عملية القرعة لركلة البداية المنتظرة بشدة وحماس الجماهير يزداد وشوط أول كبير منتظر من الجميع
- بداية المباراة الآن وانطلاقة أحداث الشوط الأول من اللقاء
- الدقيقة 2: كرة ورأسية من مروان محسن والحارس ينقذها ويحولها لركنية
- الدقيقة 16: محمد صلاح يستلم تمريرة طولية من عبدالله السعيد ويدخل لمنطقة الجزاء ويسدد ولكن الكرة تعلو العارضة ومصر تضيع أكثر من فرصة للتهديف الآن
- الدقيقة 30: التعادل السلبي مسيطر بين المنخبين والكرات تتوالى باهدار الفرصة المهمة لاحراز الهدف الأول
- الدقيقة 41: تريزيجيه من الجانب الأيسر ينطلق ويمرر لأيمن أشرف ويستلم مرة أخرى ويسدد والهدف الاول الآن لمصر ونهاية الشوط الأول من المباراة
- الشوط الثاني بعد مرور ربع ساعة من أحداثه التعادل يستمر وهدوء بعد اصابة الحارس، زيمبابوي تحاول احراز هدف وخروج مروان محسن ونزول وليد سليمان
- نهاية المباراة بفوز مصر بهدف نظيف