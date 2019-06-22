مباشر ماتش مصر وزيمبابوي time sport يلاشوت بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي كأس الأمم الإفريقية 2019...

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بث مباشر ماتش مصر وزيمبابوي time sport كورة لايف
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مباشر لحظة بلحظة ماتش مصر وزيمبابوي
- الحكم يطلق صافرة البداية الآن
- ضغط قوي من الدقيقة الأولي من الجانبي المصري واللاعب محمد صلاح
- الدقيقه 9 أوووووووه هجمة خطيرة لمصر وكرة منظمة بعد تمريرة ثلاثية بين صلاح ومروان تصل للسعيد يسددها قوية لكن يصدها حارس زيمبابوي
- الدقيقة 13 توقف الللعب لعلاج حارس زيمبابوي
- مرور اول ربع ساعه من المباراة ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين
- الدقيقة 18 سيطرة كاملة من منتخب مصر على المباراة ودفاع زيمبابوي عن شباكه
- الدقيقة 32 سقوط حجازى نتيجة هجوم من دفاع زيمبابوي ودخول الجهاز الطبي لعلاجه
- جووووووووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 41 من المباراة بقدم تريزيجية
- نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم مصر 1-0
- بداية الشوط الثاني من المباراة
- اووووووووووووووووووه الدقيقة 66 صلاح كاد يسدد الهدف الثاني في المباراة
- أداء منتخب مصر يتباطئ في الشوط الثاني من المباراة
هدف مصر الأول في زيمبابوي