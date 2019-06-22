نتيجة مباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح كأس أمم أفريقيا و الفوز للمنتخب المصرى

نتيجة مباراة مصر و زيمبابوى فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التى تقام اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، المباراة هى الأولى فى مبباريات المجموعة الاولى التى تضم أيضما أوغندا و الكونغو، و يسعى المنتخب المصرى الى تحقيق الفوز اليوم بالثلاث نقاط و احتلال قمة المجموعة مبكراً، منتخب زيمبابوى يتمنى تحقيق مفاجئة اليوم أمام صاحب الأرض، و يلعب منتخب مصر بكامل نجومه و على رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، و الحاصل على جائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا عامين متتاليين، و الحذاء الذهبى فى الدورى الانجليزى.

انتهى حفل الافتتاح منذ قليل حيث كانت هناك فقرات استعراضية من التراث الشعبى لمصر، كما كان هناك استعراض غنائى للفنان المصرى حكيم مع مغنى أفريقى أخر.

مباراة منتخب مصر و زيمبابوى

مباراة مصر و زيمبابوى سوف تقام بعد اليوم الجمعة فى تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر و ليبيا و السودان، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات، و المباراة سوف تذاع حصريا على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و قناة beIN SPORTS MAX1 HD AR.

تشكيل منتخب مصر اليوم

محمد الشناوي – أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

حاليا يقوم لاعبى منتخب مصر بالاحماء استعدادا لبداية المباراة بعد قليل.

تم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية و يستعد اللاعبون بعد قليل لبدء المباراة.

الدقيقة السابعة من بداية الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوى و هجوم ضاغط من المنتخب المصرى النتيجة هى التعادل السلبى.

اقتربنا الان من الدقيقة الثالثة عشر و مازالت النتيجة هى التعادل السلبى بين مصر و زيمبابوى رغم الهجوم المتتالى للاعبى منتخب مصر.

الدقيقة التاسعة عشر من الشوط الاول و سيطرة من منتخب مصر على أحداث الشوط الأول مع قليل من الهجمات المرتدة لمنتخب زيمبابوى.

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الدقيقة 29 من الشوط الاول و مازالت التعادل سلبى حتى بين المنتخبين و هناك تقصير فى اللمسة الاخيرة لمهاجمى مصر

هناك اصابة شديدة فى انف احمد حجازى و الدقيقة 37 النتيجة 0/0

الدقيقة استطاع محمود حسن تريزجيه احراز الهدف الاول لمنتخب مصر لتصبح النتيجة 1/0 لمصر.

انتهى الشوط الاول بتقدم مصر بهدف لتريزجيه

بدأت أحداث الشوط الثانى من مباراة مصر و زيمبابوى النتيجة حتى الآن هى تقدم مصر بهدف لتريزجيه

منتخب مصر نزل فى الشوط الثانى بهجوم ضاغط رغم تقدمه بهدف الا أنه حتى الآن هناك افتقاد للمسة الأخيرة

الدقيقة 68 النتيجة حتى الآن هى تقدم منتخب مصر بهدف و المباراة مالت الان للهدوء و لا توجد هجمات خطيرة

الدقيقة 75 كان هناك تبديلين لمنتخب مصر نزول وليد سليمان و عمرو وردة و حتى الان تقدم مصر بهدف

د 88 مازال منتخب مصر متقدم بهدف