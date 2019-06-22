ترتيب مجموعات كاس الامم الافريقية 2019| ترتيب مجموعة مصر الان بعد مباراة الافتتاح

ترتيب مجموعات كاس الامم الافريقية 2019 ، تحديداً ترتيب المنتخبات العربية المشاركة فى أمم أفريقيا 2019 ، تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب أفريقى لأول مرة فى تاريخ القارة السمراء، ويشارك فى البطولة 4 منتخبات عربية موزعة على رأس 6 مجموعات قوية، وتشهد المنافسات إثارة قوية ومتعة كروية حيث يبحث كل منتخب عن التتويج بكأس البطولة.

ترتيب المجموعة الاولي – مجموعة مصر

يشارك منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بعد استضافته لكأس أمم أفريقيا 2019 وتأهله من تصفيات دور المجموعات، وتضم المجموعة الأولى بجانب المنتخب المصرى كلا من منتخب أوغندا والكونغو الديمقراطية ومنتخب زيمبابوى، وتنطلق المباراة الافتتاحية فى البطولة والمموعة بمواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب زيمبابوى يوم الجمعة 21/6/2019 فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب المركز النقاط مصر – – الكونغو الديمقراطية – – أوغندا – – زيمبابوي – –

ترتيب المجموعة الثانية

المنتخب المركز النقاط نيجيريا – – غينيا – – مدغشقر – – بوروندي – –

ترتيب المجموعة الثالثة- مجموعة الجزائر

يخوض منتخب محاربو الصحراء منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، ويشارك منتخب الجزائر ضمن المجموعة الثالثة التى تضم معه كلا من منتخب السنغال وكينيا وتنزانيا، ويبدء المنتخب الجزائرى أولى مبارياته أمام منتخب كينيا يوم الأحد 23/6/2019 فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب المركز النقاط الجزائر – – السنغال – – كينيا – – تنزانيا – –

ترتيب المجموعة الرابعة -مجموعة المغرب

يلعب منتخب أسود أطلس فى المجموعة الرابعة والنارية بكأس الأمم الأفريقية، ويدخل منتخب المغرب ضمن مجموعة نارية تضم كلا من منتخبات جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وناميبيا، ويبد المنتخب المغربى أولى لقاءاته فى الجولة الأولى أمام منتخب ناميبيا يوم الأحد 23/6/2019 فى الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

المنتخب المركز النقاط المغرب – – كوت ديفوار – – جنوب أفريقيا – – ناميبيا – –

ترتيب المجموعة الخامسة -مجموعة تونس

يدخل منتخب نسور قرطاج فى المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة فى مصر، ويلعب المنتخب التونسى ضمن المجموعة الخامسة التى تضم بجواره كلا من منتخب مالى وأنجولا وموريتانيا، ويبدء منتخب تونس أولى لقاءاته فى البطولة بمواجهة منتخب أنجولا يوم الإثنين 24/6/2019 فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب المركز النقاط تونس – – مالي – – موريتانيا – – أنجولا – –

ترتيب المجموعة السادسة