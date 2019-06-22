بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي بطولة افريقيا 2019 – مباشر egypt vs zimbabwe كاس الامم الافريقية...

مباراة مصر وزيمبابوي مباراة الافتتاح اليوم الجمعة في كاس الامم الافريقية 2019 والتى يتابعها الآن الملايين في مختلف انحاء العالم ،ويتوافد من صباح اليوم أعداد كبيرة من الجماهير المصرية وأيضا مشجعي منتخب زيمبابوي وأيضا منذ قليل وصل المطرب المصري المحبوب حكيم لأحياء حفل الافتتاح اليوم في استاد القاهرة، ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي yalla shoot plus كاس الامم الافريقية 2019 من خلال موقعنا عرب فور نيوز وهذا المقال ، ويمكنكم الآن متابعة بث مباشر حفل افتتاح كاس امم افريقيا 2019 التي تبدا الآن خلال دقائق بسيطة ويحييها الكثير من النجوم والمطربين .

بث مباشر حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019

يلاشوت بث مباشر حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019 تايم سبورتس كورة لايف ، نتابع الآن معكم لحظة بلحظة حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019 والمباراة الافتتاحية المقاكة الآن في استاد القاهرة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019

بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي yalla shoot بطولة افريقيا

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بدأت الاحتفالات منذ ساعة وسط انبهار كبير من الجماهير بالحفل الافتتاحي الرائع والمنظم من قبل جمهورية مصر العربية ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أحداث حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019 استاد القاهرة ومبث مباشر ماتش مصر وزيمبابوي.

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مباشر لحظة بلحظة ماتش مصر وزيمبابوي

الحكم يطلق صافرة البداية الآن

ضغط قوي من الدقيقة الأولي من الجانبي المصري واللاعب محمد صلاح

الدقيقه 9 أوووووووه هجمة خطيرة لمصر وكرة منظمة بعد تمريرة ثلاثية بين صلاح ومروان تصل للسعيد يسددها قوية لكن يصدها حارس زيمبابوي

الدقيقة 13 توقف الللعب لعلاج حارس زيمبابوي

مرور اول ربع ساعه من المباراة ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين

الدقيقة 18 منتخب مصر يسيطر على المباراة بشكل كبير ويتحول زيمبابوي الآن للدفاع

الدقيقة 33 خروج حجازي للعلاج خارج الملعب نتيجة الاصابة القوية بالانف

الدقيقة 41 جوووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لمصر بقدم تريزيجية

نهاية الشوط الثاني من المباراة بتقدم مصر 1-0

بداية الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 66 اووووووووووووووووووووووووه صلاح كاد يسجل الهدف الثاني في المباراة

تراجع في اداء منتخب مصر بعد قدا الشوط الثاني وزيمبابوي يتفوق عليها

هدف مصر الأول في زيمبابوي