بعد الهدف الأول.. إسعاد يونس لتريزيجيه: "الله عليك ياحبيب والديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لاعب المنتخب المصري محمود تريزيجيه، بعد إحرازه الهدف الأول في مباراة المنتخب مع زيمبابوي، في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

ونشرت إسعاد صورة تجمعها بتريزيجيه عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" الله عليك يا حبيب والديك، أول جول في افتتاح الأمم الأفريقية".

وجاء هدف تريزيجيه عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 41 من عمر المباراة