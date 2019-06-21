استفتاء "فرانس فوتبول": هل "صلاح" أفضل إفريقي يمارس كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أجرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية استفتاء بين القراء على موقعها بشبكة الإنترنت، لتحديد إن كان محمد صلاح جناح منتخب مصر ونادي ليفربول أفضل لاعب كرة قدم إفريقي في الملاعب خلال الوقت الحالي؟.

وقالت الصحيفة إنه مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا يعد المنتخب المصري أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، كما أن محمد صلاح على رأس القائمة التي ستمثل مصر.

وتابعت الصحيفة: "صلاح يحتل المركز الـ18 بين أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا، فهل هو أفضل لاعب إفريقي يمارس كرة القدم في الوقت الحالي؟"

وصوت على السؤال أكثر 3 آلاف من قراء الموقع، واختار من بينهم 61% "نعم"، محمد صلاح أفضل لاعب كرة إفريقي يمارس اللعبة حاليًا، فيما أجاب 39% بـ"لا".