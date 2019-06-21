صور .. أعضاء الزمالك يتابعون مباراة مصر وزيمبابوى عبر شاشات النادي

تواجدت أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، في مقر القلعة البيضاء ، لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوى في إفتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019 ،عبر الشاشات المتواجدة في حدائق النادي وأمام حمامات السباحة .
وكان المستشار مرتضي منصور ، رئيس النادي ، كلف إدارة
ويحرص مجلس ادارة الزمالك ، نقل كافة المباريات الوطنية للمنتخب الوطني عبر الشاشات المتواجدة في جميع أرجاء القلعه البيضاء.
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